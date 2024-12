Tausende demonstrieren in Berlin gegen Protestzug von Rechtsextremen

Berlin: Mehrere tausend Menschen haben in Berlin gegen einen Protestzug von Rechtsextremen demonstriert und ihn letztendlich gestoppt. Laut Polizei versammelten sich in der Spitze bis zu 3.000 Menschen. Dabei flogen auch Steine und Flaschen auf Beamte - es gab mehrere Verletzte. An dem Protestzug der Rechten beteiligten sich laut Polizei 60 Menschen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden SPD-Mitglieder von Teilnehmern der rechten Demo angegriffen. Die Täter waren demnach auf dem Weg zu dem Aufmarsch und aus einem anderen Bundesland angereist.

