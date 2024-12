Tausende demonstrieren in Berlin gegen Protestzug von Rechtsextremen

Berlin: Mehrere tausend Menschen haben in der Haupstadt gegen einen Protestzug von Rechtsextremen demonstriert und ihn letztendlich gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich in der Spitze bis zu 3.000 Menschen entlang der geplanten Umzugsstrecke. Dabei seien auch Steine und Flaschen auf Beamte geworfen worden - es gab mehrere Verletzte. An dem Protestzug der Rechten hatten sich laut Polizei 60 Menschen beteiligt. Schließlich wurde der Aufmarsch gestoppt, da es die Polizei nach eigenen Angaben nicht als verhältnismäßig ansah, eine Versammlung mit Hunderten Menschen zu räumen, um den Durchmarsch von wenigen Dutzend zu gewährleisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 19:00 Uhr