Tausende demonstrieren gegen Wasserverschmutzung in Großbritannien

London: In der britischen Hauptstadt haben mehr als 10.000 Menschen gegen die Wasserverschmutzung im gesamten Land demonstriert. Viele Teilnehmer waren in blau gekleidet. Auf ihrem sogenannten "Marsch für sauberes Wasser" zogen sie durch London und verlangten Maßnahmen, um die Verunreinigung der Gewässer zu stoppen. Die Wasserwirtschaft auf der Insel ist seit 35 Jahren privatisiert. Den Behörden ist es seither nicht gelungen, private Wasserunternehmen daran zu hindern, Abwässer in Flüsse und ins Meer zu leiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 18:00 Uhr