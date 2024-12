Tausende bei Lichterkette und AfD-Demo in Magdeburg

Magdeburg: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat es am Abend zwei große Kundgebungen in Magdeburg gegeben. Laut Polizei bildeten etwa 4.000 Menschen eine Lichterkette - unter dem Motto: "Wir wollen trauern - Gebt Hass keine Chance!" Sie war eine Gegendemonstration zur Kundgebung der AfD, an der laut Polizei rund 3.500 Menschen teilnahmen. Dabei kritisierte AfD-Chefin Weidel, dass der mutmaßliche Täter Bürger des Landes angegriffen habe, das ihm Asyl gewährt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 23:00 Uhr