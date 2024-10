Tausende Azubis der Metall- und Elektroindustrie streiken in Bayern

Ingolstadt: In Bayern streiken heute landesweit Azubis der Metall- und Elektroindustrie. Dazu aufgerufen hatte die IG Metall. Deren Angaben zufolge waren insgesamt 21 Betriebe beteiligt. Rund 5.000 Lehrlinge waren zur zentralen Kundgebung in Ingolstadt gekommen. Mit Trillerpfeifen, roten Warnwesten und Fahnen gingen sie in einem Demozug am Audi-Werk entlang. Bei der Kundgebung sagte IG Metall-Chefin Benner, wer über Fachkräftemangel jammere, dürfe bei den Auszubildenden nicht sparen. Die IG Metall fordert für Azubis 170 Euro mehr Lohn im Monat; für die sonstigen Beschäftigten sieben Prozent mehr. Die Arbeitgeber haben bisher 1,7 Prozent mehr Geld ab Juli 2025 und weitere 1,9 Prozent ab Juli 2026 angeboten.

