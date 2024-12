Tatverdächtiger von Magdeburg sitzt in U-Haft

Magdeburg: Der mutmaßliche Täter von Magdeburg sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl erlassen. Sie wirft ihm fünffachen Mord und versuchten Mord in 200 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Sein Motiv ist weiter unklar. Die Polizei machte inzwischen Angaben zu den Opfern. Es handelt sich um einen neunjährigen Jungen aus der Oberpfalz und vier Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren. Für den Neunjährigen gab es am Abend einen Gedenkgottesdienst in Floß im Landkreis Neumarkt an der Waldnaab. Er war in dem Ort aufgewachsen und erst vor kurzem mit seiner Mutter weggezogen. Im Magdeburger Dom gedachten hunderte Menschen der Opfer des Anschlags. Zu der Trauergemeinde gehörten auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz.

