Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie beginnen

München: Am Mittag beginnen die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie - zunächst für Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem will sie pauschal ein Plus von 170 Euro monatlich für Auszubildende und eine "soziale Komponente" für die unteren Einkommensgruppen. Die Arbeitgeber lehnen das ab und verweisen auf die schwierige wirtschaftliche Lage. Der Vorsitzende der IG Metall in Bayern, Ott, verteidigte die Forderung: Höhere Löhne seien ein Wirtschaftsfaktor - mit ihnen könne die Inlandsnachfrage steigen, sagte er dem BR. Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer hätten nichts mit der angespannten Wirtschaftslage zu tun - dafür verantwortlich seien Management-Entscheidungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 11:00 Uhr