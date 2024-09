Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie beginnen

Berlin: Am Mittag starten die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie - zunächst für Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Begleitet werden die Gespräche in München von einem Demonstrationszug und einer Kundgebung der Gewerkschaft. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem will sie pauschal ein Plus von 170 Euro monatlich für Auszubildende und eine "soziale Komponente" für die unteren Einkommensgruppen. Die Arbeitgeber lehnen das ab und verweisen auf die schwierige wirtschaftliche Lage. Die Friedenspflicht läuft bis Ende des Monats - danach sind Warnstreiks möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 07:00 Uhr