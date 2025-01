Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst starten

Potsdam: Am Mittag beginnen die Tarifverhandlungen für die rund zweieinhalb Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen in Potsdam. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern für den öffentlichen Dienst ein Gesamtvolumen von acht Prozent, mindestens jedoch monatlich 350 Euro mehr Geld. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) wies die Tarifforderung als überzogen zurück. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich zuversichtlich, in den anstehenden Tarifverhandlungen angemessene und gute Lösungen für den Bund und die Kommunen ebenso wie für die Beschäftigten zu finden. Der bisher geltende Tarifvertrag war zum Jahresende ausgelaufen, die Tarifeinigung war erst nach einer Schlichtung gelungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 02:00 Uhr