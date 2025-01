Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben begonnen

Potsdam: Für den Öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen haben am Mittag die Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaften fordern drei zusätzliche freie Tage sowie ein Lohn-Plus von acht Prozent - mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Verdi-Chef Werneke warnte, viele Kommunen befänden sich am Rande der Handlungsfähigkeit; die Beschäftigten seien überlastet. Ähnlich äußerte sich der Beamtenbund dbb. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände wies die Forderung der Gewerkschaft hingegen als überzogen zurück. Die Verhandlungen betreffen rund 2,5 Millionen Beschäftigte. Unter ihnen sind Erzieherinnen und Erzieher, Krankenschwestern, Busfahrer und Feuerwehrleute.

