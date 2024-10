Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter

Nürnberg: Die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gehen in die zweite Runde. Arbeitgeber und Gewerkschaften treffen sich in vier von elf Tarifbezirken in ganz Deutschland. Das Treffen für Bayern findet in Nürnberg statt. Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn, für Auszubildende 170 Euro mehr im Monat und eine soziale Komponente für untere Lohngruppen. Der Chef der IG-Metall in Bayern, Ott, sagte, er erwarte ein gutes, annehmbares Angebot. Die Arbeitgeber wollten sich auf BR-Anfrage vorab nicht festlegen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, Brossardt, sagte aber, er rede nicht von einer Nullrunde. Die Arbeitgeber verweisen allerdings auf die schlechte wirtschaftliche Lage der hiesigen Autoindustrie mit ihren Zulieferern. - Etwa 870.000 Menschen in Bayern arbeiten in der Metall- und Elktroindustrie.

