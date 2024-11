Tarifverhandlungen bei VW werden von Protesten begleitet

Wolfsburg : Beim Autobauer VW läuft die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Begleitet wird das Treffen von lautstarken Protesten. Rund 6.000 VW-Mitarbeiter aus ganz Deutschland versammelten sich laut Betriebsrat vor dem Veranstaltungsort. Die Arbeitnehmervertreter setzen auf eine Einigung noch vor Weihnachten. Sie hatten gestern ein Konzept vorgelegt, wie Werksschließungen und Massenentlassungen aus ihrer Sicht vermieden werden können. Danach verzichtet die Belegschaft auf Prämien und Gehalt, um rund 1,5 Milliarden Euro an Arbeitskosten einzusparen. IG Metall Verhandlungsführer Gröger betonte, jetzt sei der VW Vorstand am Zug einen konstruktiven Verhandlungsweg einzuschlagen. Die IG Metall droht mit Warnstreiks ab dem 1. Dezember. Der VW-Vorstand will die Vorschläge prüfen. Zuletzt hatten die Arbeitgeber einen Lohnverzicht von 10 Prozent gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 13:45 Uhr