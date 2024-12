Tarifgespräche bei VW gehen heute weiter

Hannover: Beim Autobauer Volkswagen sind die Tarifgespräche mit der IG Metall in der Nacht unterbrochen worden. Davor hatten etwa 70 Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft 13 Stunden lang miteinander verhandelt. Die Gespräche sollen am Vormittag fortgesetzt werden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Das Volkswagen-Management will wegen der wirtschaftlichen Lage Werke schließen und Löhne um bis zu zehn Prozent kürzen. Die IG Metall fordert Kompromisse von VW - andernfalls gebe es einen härteren Arbeitskampf.

