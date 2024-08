Taliban verbieten Frauen öffentliche Äußerungen

Kabul: In Afghanistan sollen Frauen künftig in der Öffentlichkeit stumm bleiben. So sieht es das neue Tugend-Gesetz vor, das die Taliban jetzt erlassen haben. Demnach ist es Frauen auch verboten, in der Öffentlichkeit zu singen oder laut vorzulesen. Darüber hinaus es ist ihnen untersagt, allein zu reisen oder Männer anzuschauen, mit denen sie nicht verwandt oder verheiratet sind. Doch auch Männern werden nun auch offiziell Regeln auferlegt. Sie müssen mindestens knielange Hosen sowie einen Bart tragen. Ehebruch und Glücksspiel sind ebenso untersagt wie Homosexualität sowie das Ansehen von Videos oder Bildern, die Lebewesen zeigen. Schon bisher galten strenge Verhaltensregeln, die die Sittenpolizei überwachte und bei Verstößen hart bestrafte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 22:00 Uhr