Tag Zwei der Fußball EM hat begonnen - Hamburger Fanmeile wegen starken Sturms geschlossen

München: Nach dem fulminanten Auftakt der Deuschten Fußballnationalmannschaft, die Schottland am Abend 5:1 besiegten, starten heute auch die beiden anderen Mannschaften der Gruppe A in das Turnier. Seit 15 Uhr spielt Ungarn gegen die Schweiz. Am Abend beginnt auch für die Gruppe B die EM. Da trifft Spanien in Berlin auf Kroatien und Titelverteidiger Italien spielt in Dortmund gegen Albanien. Zum Leidwesen der Fans muss in Hamburg heute die Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld wegen Sturmböen geschlossen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Nachmittag Böen der Windstärke acht, zudem starke Regenschauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 14:30 Uhr