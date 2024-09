Tag des offenen Denkmals auch in Bayern

München: Am heutigen Tag des offenen Denkmals sind in Bayern mehr als 600 Einrichtungen geöffnet worden. Dazu zählten das Bauarchiv im ehemaligen Kloster Thierhaupten im Landkreis Augsburg, der neu entdeckte Grundriss einer einstigen Kirche auf der Fraueninsel im Chiemsee, die königliche Villa in Regensburg sowie das älteste Kanalbauwerk Bayerns, der Karlsgraben in Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Auch eine Großbaustelle konnte besichtigt werden: Das seit einem Brand vor acht Jahren im Wiederaufbau befindliche historische Rathaus in Straubing. Allein dort ließen sich hunderte Menschen den Baufortschritt zeigen.

