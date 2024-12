Tafeln können Nachfrage nach Mahlzeiten nicht bedienen

Berlin: Knapp zwei Drittel der Tafeln in Deutschland müssen derzeit die Ausgabe von Lebensmitteln rationieren. Das hat der Vorsitzende des Dachverbands, Steppuhn, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt. Ein weiteres Drittel arbeite mit Wartelisten, oder nehme zeitweise keine neuen Kunden auf. Grund sei, dass die Zahl der Bedürftigen deutlich gestiegen ist, so Steppuhn. Derzeit versorgten die Tafeln etwa 1,6 Millionen Menschen mit kostenlosen Mahlzeiten. - Steppuhn rief die Politik auf, Armut endlich ernsthaft zu bekämpfen. Die Tafeln könnten nicht auffangen, was der Staat seit Jahrzehnten nicht schaffe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 02:00 Uhr