Tafeln in Bayern versorgen immer mehr Bedürftige

Bayreuth: Die Tafeln in Bayern haben immer mehr Bedürftige, gleichzeitig geht aber die Menge der gespendeten Lebensmittel zurück. Das berichtet der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln in Bayreuth, Zilles. Immer noch seien die meisten Neukunden Geflüchtete aus der Ukraine. Allerdings habe sich der Zuwachs deutlich verlangsamt. Insgesamt gibt es bayernweit 171 Tafeln, deren Lage sehr unterschiedlich sei. Während einige einen Aufnahmestopp verhängt haben, funktioniert es andernorts mit festgelegten Zeiten für die Lebensmittelabgabe. Insgesamt hat der Handel weniger unverkaufte Lebensmittel. Das liegt laut Zilles an den verbesserten Bestellsystemen der Discounter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 07:00 Uhr