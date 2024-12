Syrischer Rebellenführer kündigt Auflösung seiner HTS-Miliz an

Damaskus: Drei Wochen nach dem Umsturz in Syrien hat Rebellenführer Scharaa angekündigt, seine islamistische HTS-Miliz aufzulösen. In einem Interview mit dem Nachrichtenkanal Al-Arabija kündigte er auch eine Art weiteren Fahrplan an. Seinen Worten nach wird es rund drei Jahre dauern, bis eine neue Verfassung steht. Innerhalb eines weiteren Jahres könne man Wahlen abhalten. Dafür sei aber ein umfassender Konsens in der syrischen Bevölkerung notwendig, so der Rebellenführer. Syrien-Experten haben Zweifel, ob Scharaa tatsächlich faire und freie Wahlen abhalten will. Die von ihm angeführte Islamistengruppe hatte vor ihrer Blitzoffensive und dem Sturz des Assad-Regimes Anfang Dezember autoritär in Idlib im Nordwesten des Landes regiert.

