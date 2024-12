Syrische Übergangsregierung verspricht Respekt für Religionsgruppen

Damaskus: In Syrien hat die Übergangsregierung angekündigt, die Rechte aller religiösen Gruppen und Minderheiten zu garantieren. Ihr Chef al-Baschir sagte in einem Zeitungsinterview, gerade weil die neue Führung islamisch sei, werde man das tun. Zugleich rief er die Millionen geflüchteter Syrer im Ausland auf, in ihre Heimat zurückzukehren. Man werde mit jedem zusammenarbeiten, der auf Distanz zum Assad-Regime gehe. Die Baath-Partei des gestürzten Machthabers Assad stellte nach eigenen Angaben alle Aktivitäten ein.

