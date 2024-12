Syrische Regierung verspricht rasche Machtübergabe an Aufständische

Damaskus: Nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Assad hat sein Regierungschef versichert, die Macht werde rasch an die Aufständischen übergeben. Ministerpräsident al-Dschalali erklärte, die meisten Minister des bisherigen syrischen Kabinetts arbeiteten noch weiter, um für Sicherheit im Land zu sorgen. Man wolle, dass die Übergangsphase schnell und reibungslos verlaufe. Die Regierung sei bereits in Gesprächen mit den islamistischen Milizen, die die Hauptstadt Damaskus am Wochenende eingenommen und den langjährigen Präsidenten Assad in die Flucht getrieben hatten. Der Weltsicherheitsrat will sich heute Abend mit der Lage in Syrien beschäftigen. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass der Rat zu einer von Russland beantragten Dringlichkeitssitzung zusammenkommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 12:00 Uhr