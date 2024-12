Syrische Rebellen rücken offenbar immer weiter vor

Damaskus: In Syrien geraten die Regierungstruppen von Präsident Assad offenbar immer weiter unter Druck. Nach Informationen aus Kreisen der Aufständischen und der Armee sind syrische Rebellen in Vororte der Stadt Homs vorgedrungen. Demnach seien die Verteidigungslinien des Militärs von Norden und Osten durchbrochen worden. Eine offizielle Stellungnahme der syrischen Armee liegt aber noch nicht vor. Homs ist die wichtigste Stadt in Zentralsyrien und ein Verkehrsknotenpunkt, der für die Verbindung zur Hauptstadt Damaskus und zur Küste entscheidend ist. Ein Kommandeur der Aufständischen erklärte auf der Plattform Telegram, die Oppositionskräfte hätten auch mit der Endphase ihrer Offensive begonnen, indem sie nun Damaskus einkesselten. Laut der syrischen Regierung hat Assad die Hauptstadt aber bisher nicht verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 17:00 Uhr