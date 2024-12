Syrische Rebellen rücken auf Hauptstadt Damaskus vor

Damaskus: Die Rebellen in Syrien sind weiter auf dem Vormarsch. Nach eigenen Angaben sind sie inzwischen bis auf 20 Kilometer an die Hauptstadt herangerückt. Die Armee soll sich laut der Nachrichtenagentur AfP bereits aus Orten rund zehn Kilometer um Damaskus zurückgezogen haben. Auch in Daraa und Suweida im Südwesten des Landes stehen keine Regierungstruppen mehr. Die mit der syrischen Regierung verbündete pro-iranische Hisbollah hat nach eigenen Angaben zu deren Unterstützung 2000 Kämpfer in den Süden des Landes entsandt. Aufgrund der Lage hat Israel seine Truppen auf den Golan-Höhen an der Grenze zu Syrien verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 14:00 Uhr