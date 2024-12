Syrische Machthaber wollen ausländische Dschihadisten integrieren

Damaskus: Die neuen Machthaber in Syrien versuchen ausländische Dschihadisten in staatliche Strukturen zu integrieren. Aus einem Dekret des ehemaligen Milizenführers al-Scharaa geht hervor, dass insgesamt 49 islamistische Kämpfer hohe Ränge im Militär einnehmen sollen, einige von ihnen als Generäle. Unter ihnen sollen laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens "sechs ausländische Dschihadisten" sein - Menschen aus Jordanien, der Türkei, Usbekistan und Albanien. Die neuen Machthaber hatten angekündigt, die Vielzahl der Milizen im Land auflösen zu wollen und sie in die Armee zu integrieren. Anfang Dezember hatten Milizen, angeführt von dem islamistischen Bündnis HTS, den langjährigen Diktator Assad gestürzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 08:45 Uhr