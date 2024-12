Syrische Armee erklärt Assads Regierungszeit für beendet

Damaskus: Die Regierungszeit des Machthabers Assad in Syrien ist nach Angaben der staatlichen Armee beendet. Das habe man den Regierungssoldaten mitgeteilt und diese damit außer Dienst gestellt. Assad selbst soll die Hauptstadt Damaskus am frühen Morgen verlassen haben. Wohin, ist unklar. Inzwischen haben die islamistischen Rebellen eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über Damaskus übernommen. Dieser Tag markiere das Ende einer dunklen Ära der Unterdrückung unter Assad, schrieben sie in sozialen Medien. Nach den Worten ihres Anführers al-Dschulani strebt das Rebellenbündnis eine friedliche Machtübernahme an. Öffentliche Einrichtungen würden bis zur offiziellen Übergabe unter Aufsicht des früheren Ministerpräsidenten al-Dschalali bleiben. Dieser kündigte an, kooperieren zu wollen. Er sei bereit, die Macht abzugeben, sagte al-Dschalali in einer Videobotschaft. An welche Führung, müsse das Volk entscheiden.

