Syriens Regierungschef ruft Flüchtlinge zur Rückkehr auf

Damaskus: Nach dem Machtwechsel in Syrien hat der neue Regierungschef Baschir geflüchtete Landsleute in aller Welt aufgefordert, ins Land zurückzukehren. Einer italienischen Zeitung sagte Baschir wörtlich: "Kommen Sie zurück!" Denn Syrien sei nun ein freies Land. Am wichtigsten ist für den neuen Regierungschef nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Assad, die Sicherheit im ganzen Land wiederherzustellen und für einen Aufschwung zu sorgen. Laut Baschir sollen die zurückkehrenden Flüchtlinge dabei mitanpacken. Gleichzeitig gaben im Nordosten Syriens kurdische Kämpfer bekannt, dass sie einen Waffenstillstand mit pro-türkischen Kämpfern geschlossen haben. Durch Vermittlung der USA sei eine Feuerpause in der umkämpften Stadt Manbidsch erreicht worden, teilten die sogenannten "Demokratischen Kräfte Syriens" mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 12:00 Uhr