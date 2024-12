Syriens neue Machthaber kündigen Auflösung der Geheimdienste an

Damaskus: Nach dem Machtwechsel in Syrien sollen alle Geheimdienstorganisationen des Assad-Regimes aufgelöst werden. Das hat der neue Geheimdienstchef Chattab angekündigt. Dabei versprach er eine grundlegende Neustrukturierung der Sicherheitsdienste im Land mit dem Ziel - so wörtlich - dem Volk Ehre zu machen. In einer entsprechenden Erklärung wird die Unterdrückung und Tyrannei des alten Regimes unter Ex-Saatschef Assad beklagt. Diese habe dem Bevölkerung mithilfe des Sicherheitsapparates schweres Leid zugefügt. - Während der 14-jährigen Regierungszeit von Assad waren dessen Geheimdienste dafür bekannt, dass sie zahllose Menschen in Gefägnissen verschwinden ließen. Hunderttausende wurden dort nach offiziellen Angaben zu Tode gefoltert.

