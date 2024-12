Syrien will sich laut Rebellenführer um friedlichen Umgang mit Nachbarn bemühen

Damaskus: Nach dem Machtwechsel in Syrien will sich die neue Führung um ein friedliches Miteinander mit den Nachbarstaaten bemühen. Rebellenführer Golani sagte mit Blick auf Israel, der Zustand Syriens lasse nach Jahren des Bürgerkriegs keine neuen Konfrontationen zu. Priorität hat für Golani deshalb der Wiederaufbau des Landes sowie Stabilität. Israel greift nach dem Sturz des Assad-Regimes Militäreinrichtungen in ganz Syrien an - damit Waffen nicht in falsche Hände kämen, hieß es.

