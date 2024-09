Syrien meldet Tote bei mutmaßlich israelischem Luftangriff

Damaskus: In Syrien sind bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff mindestens 14 Menschen getötet worden. Wie syrische Medien außerdem berichten, wurden zudem 43 verletzt. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Der Angriff galt demnach Stellungen pro-iranischer Milizen nahe der Stadt Hama. Nach israelischen Angaben befindet sich in dem Gebiet auch ein Forschungszentrum, das vom Iran dafür genutzt wird, Präzisionsraketen herzustellen. Israel fliegt regelmäßig Angriffe auf vom Iran unterstützte Milizen in Syrien, kommentiert sie in der Regel aber nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 11:15 Uhr