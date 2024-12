Syrien: Homs ist angeblich völlig in Rebellenhand

Damaskus: Die islamistischen Aufständischen in Syrien haben die Großstadt Homs eigenen Angaben zufolge völlig unter ihre Kontrolle gebracht. Ein Sprecher der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor berichtet, die Regierungstruppen seien aus Homs abgezogen. Offiziere sollen demnach teils mit Helikoptern an die Küste geflohen sein. Für Präsident Assad dürfte es mit dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Homs schwierig werden, das Blatt noch einmal zu wenden. Die Rebellen rücken nun auf die Hauptstadt Damaskus vor. Nach eigenen Angaben sind sie inzwischen bis auf 20 Kilometer an die Hauptstadt herangekommen. Die Armee soll sich laut der Nachrichtenagentur AfP bereits aus Orten rund zehn Kilometer um Damaskus zurückgezogen haben. Die mit der syrischen Regierung verbündete pro-iranische Hisbollah hat eigenen Angaben zufolge zu deren Unterstützung 2000 Kämpfer in den Süden des Landes entsandt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2024 01:00 Uhr