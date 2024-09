Syrer soll Anschlag auf Bundeswehr-Soldaten geplant haben

Hof: Weil er Anschläge auf Bundeswehr-Soldaten in Oberfranken geplant haben soll, sitzt ein 27 Jahre alter Syrer in Untersuchungshaft. Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft München wollte der Mann mit zwei Macheten möglichst viele Soldaten in deren Mittagspause in der Innenstadt von Hof töten. Die entsprechenden Waffen hatte der Verdächtige, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, schon gekauft. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige mit dem Anschlag die Bevölkerung verunsichern und Aufsehen erregen wollte. Er werde der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Herrmann hatte ein Zeugenhinweis aus dem Umfeld des Beschuldigten die Ermittler auf die Spur des Syrers gebracht. Die Hintergründe müssten erst noch näher geklärt werden, ebenso ob tatsächlich ein islamistischer Hintergrund vorliege.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 23:00 Uhr