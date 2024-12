Syrer in Deutschland feiern Sturz von Assad

Berlin: In Deutschland haben zehntausende Menschen das Ende des Assad-Regimes gefeiert. Unter anderem in Berlin, Essen, Kiel, Mainz, München und Nürnberg kamen Menschen zu Kundgebungen zusammen oder veranstalteten Autokorsos. Unterdessen hat eine Diskussion über den Umgang mit syrischen Flüchtlingen begonnen. Grünen-Politiker Hofreiter warnte vor Änderungen in der Migrationspolitik. Es sei noch vollkommen unklar, wie es jetzt in Syrien weitergehe, so Hofreiter zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuallererst müssten die Rechte von Minderheiten in Syrien sichergestellt sein. Dagegen hatte die CSU-Politikerin Lindholz am Wochenende gefordert, keine weiteren Menschen aufzunehmen. Sollte es irgendwann zu einer Befriedung in Syrien kommen, entfalle für viele Syrer auch die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland.

