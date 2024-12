Syrer in Bayern bejubeln Assads Sturz

München: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad haben sich auf dem Münchner Odeonsplatz mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration unter dem Motto "Freiheit für Syrien. Wir sind gegen Assad und gegen Terror" versammelt. Ein Polizeisprecher beschrieb die Stimmung auf BR-Anfrage als friedlich und gelöst. Auf dem Nürnberger Kornmarkt kamen ebenfalls mehr als 2.000 Menschen zusammen. In Aschaffenburg gingen nach Angaben der Polizei etwa 800 Assad-Gegner auf die Straße. Auch in Schweinfurt und Hof versammelten sich Hunderte Menschen. Kleinere Demos gab es auch in Schwaben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach nach dem Sturz von Assad von einem historischen Wandel, der nicht ohne Risiken sei. Europa sei bereit, die Wahrung der nationalen Einheit und den Wiederaufbau eines syrischen Staates zu unterstützen, der alle Minderheiten schütze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 18:00 Uhr