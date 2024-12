Südkoreas Präsident Yoon hebt Kriegsrecht wieder auf

Seoul: Der südkoreanische Präsident Yoon hat nach einem entsprechenden Votum des Parlaments, das von ihm verhängte Kriegsrecht wieder aufgehoben. In einer Fernsehansprache erklärte Yoon, das Mililtär sei abgezogen worden. Zuvor hatten Soldaten vor dem Parlamentsgebäude in Seoul mit Gewehren Position bezogen. Yoon selbst hatte das Kriegsrecht damit begründet, pro-nordkoreanische Kräfte auslöschen zu wollen. Der wichtigste Gewerkschaftsverband in Südkorea hat zu einem Generalstreik aufgerufen, der bis zum Rücktritt Yoons andauern soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 23:00 Uhr