Südkoreas Präsident Yoon entschuldigt sich für Ausrufung des Kriegsrechts

Seoul: Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat um Entschuldigung dafür gebeten, am Mittwoch kurzfristig das Kriegsrecht ausgerufen zu haben. Er sagte in einer Fernsehansprache an die Nation, es tue ihm sehr leid und er wolle sich aufrichtig bei den Menschen entschuldigen, die schockiert waren, sagte Yoon. Er überlasse es seiner Partei, Maßnahmen zu ergreifen, um die politische Situation in Zukunft zu stabilisieren. Noch heute will das Parlament in Seoul über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten abstimmen. Der Chef der Regierungspartei bezeichnete einen Rücktritt Yoons als unausweichlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 08:00 Uhr