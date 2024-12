Südkoreas Präsident verhängt Kriegsrecht wegen Haushaltsstreits

Seoul: Wegen eines Streits um den Staatshaushalt hat Präsident Yoon in Südkorea das Kriegsrecht verhängt. Es gebe kriminelle und anti-staatliche Kräfte im Parlament, die das Land lähmen wollten, so Yoon in einer Fernsehansprache. Außerdem werde das Land von nordkoreanischen Truppen bedroht. Die Regierung hat im Parlament von Seoul keine Mehrheit. Die Opposition wollte ihr nur einen deutlich abgespeckten Haushalt genehmigen. Nun griff der Präsident zugunsten seiner Partei und seiner Regierung ein. Das Parlament wurde kurz nach der Verhängung des Kriegsrechts abgeriegelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 17:00 Uhr