Südkoreas Präsident ruft einwöchige Staatstrauer aus

Seoul: In Südkorea hat der geschäftsführende Präsident Choi Sang Mok nach dem Flugzeugunglückeine in Muan eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen. Sie soll bis nächsten Samstag gelten. Die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap zitiert den Präsidenten, der den Hinterbliebenen der Opfer sein tiefstes Beileid und Mitgefühl ausspricht. Die Maschine einer südkoreanischen Billig-Fluglinie war gestern ohne ausgeklapptes Fahrwerk gelandet, über die Bahn hinausgeschlittert, an einer Mauer zerschellt und in Flammen aufgegangen. 179 Menschen starben, nur zwei Crew-Mitglieder überlebten. Die Behörden gehen von einem sogenannten Vogelschlag aus, der eine Fehlfunktion am Fahrwerk verursacht haben könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 01:00 Uhr