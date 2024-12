Südkoreas Parlament stimmt für Amtsenthebung von Präsident Yoon

Seoul: Südkoreas Parlament hat für eine Absetzung von Präsident Yoon gestimmt. Der von der Opposition eingebrachte Antrag bekam in der Nationalversammlung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Anlass für das Amtsenthebungsverfahren war die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon wegen eines Haushaltsstreits. Der Fraktionsvorsitzende der oppositionellen Demokratischen Partei in Südkorea, Park Chan Dae, bezeichnete die Abstimmung als "Sieg für das Volk und für die Demokratie". Nun übernimmt übergangsweise Ministerpräsident Han Duck Soo die Amtsgeschäfte. Das Verfassungsgericht muss binnen sechs Monaten eine finale Entscheidung über die Amtsenthebung Yoons treffen - sie also entweder bestätigen oder für verfassungswidrig erklären.

