Südkoreas Interimspräsident Han von seinem Amt enthoben

Seoul: Das Parlament in Südkorea hat nach der vorläufigen Absetzung von Präsident Yoon mehrheitlich dafür gestimmt, auch Interims-Staatschef Han seines Amtes zu entheben. Für den von der Opposition eingebrachten Antrag stimmten 192 der 300 Abgeordneten und damit deutlich mehr als die benötigte einfache Mehrheit. Die Opposition wirft Han vor, das finale Verfahren zur Amtsenthebung Yoons am Verfassungsgericht zu erschweren. So weigerte sich Han, die drei vakanten Richterstellen des derzeit nur sechsköpfigen Verfassungsgerichts zu besetzen. Finanzminister und Vize-Premierminister Choi soll Han als Interimspräsident ersetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 17:00 Uhr