Südkorea erlässt Staatstrauer nach tödlichem Flugzeugunglück

Muan: Nach dem Flugzeugunglück in Südkorea hat der geschäftsführende Präsident Sang Mok Choi eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Die Maschine war in Muan im Südwesten des Landes ohne ausgeklapptes Fahrwerk auf der Landebahn aufgekommen, schlitterte darüber hinaus und zerschellte an einer Mauer. 179 Menschen starben, nur zwei Crew-Mitglieder überlebten. Die Behörden gehen von einem sogenannten Vogelschlag aus, der eine Fehlfunktion am Fahrwerk verursacht haben könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 22:00 Uhr