Südkorea bestätigt 179 Tote bei Flugzeugunglück

Muan: In Südkorea sind bei einem Flugzeugunglück 179 Menschen ums Leben gekommen, 65 von ihnen wurden mittlerweile identifiziert. Überlebt haben nur zwei Crewmitglieder. Die Maschine der südkoreanischen Fluglinie Jeju Air kam aus Bangkok in Thailand. Am Morgen musste sie ohne ausgefahrenes Fahrwerk in Muan notlanden. Der Versuch missglückte, das Flugzeug kam nicht zum Stehen und prallte gegen eine Mauer. Als Ursache vermuten die Behörden einen Vogelschlag. Nach Angaben des südkoreanischen Verkehrsministeriums hatte der Tower die Maschine kurz vor der Landung noch vor einem Vogelschwarm gewarnt. In Südkorea wurde eine siebentägige Trauerzeit ausgerufen. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz sprachen ihr Beileid aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 16:00 Uhr