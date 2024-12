Südkorea bestätigt 179 Tote bei Flugzeugunglück

Berlin: Nach dem schweren Flugzeugunglück in Südkorea mit mindestens 179 Toten hat sich Bundeskanzler Scholz erschüttert gezeigt. Im Onlinedienst X bekundete er den Familien der Getöteten sein Beileid und wünschte den Verletzten schnelle Genesung. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen äußerte sich bestürzt. Eine Maschine der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air war am Morgen aus Thailand kommend beim Landeversuch auf dem internationalen Flughafen von Muan verunglückt. Sie zerschellte und ging in Flammen auf. Nur zwei Menschen haben überlebt, es handelt sich um Besatzungsmitglieder. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein Vogelschlag zum Absturz beigetragen hat.

