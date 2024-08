Suchtbeauftragter will Alkohol erst ab 18 erlauben

Berlin: Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, will Alkoholtrinken erst ab 18 Jahren erlauben. Wie er der "Rheinischen Post" sagte, wäre das für die Gesundheit und die Entwicklung junger Leute ein enormer Fortschritt. Jeder Alkoholkonsum sei bedenklich, so Blienert, besonders stark aber wirke er sich bei Kindern und Jugendlichen auf die körperliche Entwicklung aus. Alkohol schädige nachweislich das Gehirn. Dass Jugendliche in Begleitung von Erziehungsberechtigten bereits ab 14 Jahren trinken dürfen, lehnt Blienert ab. Außerdem fordert er ein Mindestalter von 12 Jahren für TikTok. Die Videoplattform berge Risiken, weil Kinder noch nicht entscheiden könnten, wie sie mit KI-generierten Inhalten umgehen sollen. Im Juni hatte die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen, die aktuell geltenden Regeln im Jugendschutzgesetz bis November zu überprüfen.

