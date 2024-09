Suche nach zwei Vermissten in der Donau ist eingestellt

Neuburg an der Donau: Die Suche nach zwei Vermissten in der Donau ist eingestellt worden. Die Wahrscheinlichkeit, die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer noch lebend zu finden, sei sehr stark gesunken, teilte ein Polizeisprecher mit. Man habe alles ausgeschöpft, was möglich sei. Mittlerweile ist von einem Bergungseinsatz die Rede. Drei Männer waren am Freitag beim Baden in Not geraten. Ein 23-Jähriger konnte gerettet werden, von seinen beiden Begleitern fehlt trotz eines großangelegten Sucheinsatzes mit Tauchern und Wasserspürhunden bislang jede Spur.

