Suche nach Bündnissen in Thüringen beginnt

Berlin: Nach den Landtagswahlen am Sonntag sind erste Beratungen von Parteien geplant. In Thüringen hat die CDU beschlossen, das Bündnis Sahra Wagenknecht und die SPD zu Gesprächen einzuladen. Generalsekretär Herrgott betonte, es handle sich weder um Sondierungs- noch um Koalitionsverhandlungen. In Thüringen käme ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD auf die Hälfte der Sitze im Landtag. Eine solche Regierung wäre darauf angewiesen, sich von der Linken tolerieren zu lassen. Bei den Wahlen am Sonntag hatte die AfD die meisten Stimmen bekommen, bislang lehnen aber alle im Landtag vertretenen Parteien eine Zusammenarbeit ab. In Sachsen erwägt die CDU mit Ministerpräsident Kretschmer ebenfalls Gespräche mit dem BSW und der SPD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 10:00 Uhr