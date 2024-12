Sturz Assads wird internationale begrüßt

Washington: International ist der Sturz Assads vielerorts begrüßt worden. US-Präsident Biden bezeichnete ihn als "historische Gelegenheit" für die Menschen und einen "fundamentalen Akt der Gerechtigkeit". Zugleich forderte er, dass Assad für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Bundeskanzler Scholz sprach von einer "guten Nachricht" - der syrische Langzeit-Herrscher habe zigtausende Leben auf dem Gewissen. Jetzt komme es darauf an, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung hergestellt werden. Deutschland werde Syrien gemeinsam mit internationalen Partnern dabei unterstützen, so der Kanzler. Israel reagierte auf die Entwicklung im Nachbarland, indem es Truppen in die entmilitarisierte Pufferzone zu Syrien auf den Golanhöhen entsandte. Ministerpräsident Netanjahu sagte, Israel arbeite an einer guten Nachbarschaft und werde Drusen, Kurden, Christen und Muslimen die Hand des Friedens reichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 01:00 Uhr