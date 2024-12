Sturmwarnung beeinträchtigt Silvesterfeierlichkeiten im Nordseeraum

Edinburgh: In Teilen Großbritanniens drohen die Silvesterfeierlichkeiten in diesem Jahr ins Wasser zu fallen. Wegen einer Sturmwarnung wurde in der schottischen Hauptstadt die traditionelle Hogmanay-Party abgesagt. An der Feier hatten im vergangenen Jahr rund 30.000 Menschen teilgenommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst dürfen sich auch die Menschen an Teilen der deutschen Nordseeküste auf eine stürmische Silvesternacht einstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 02:00 Uhr