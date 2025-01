Sturmtief sorgt in Franken für Verkehrsbehinderungen

Landkreis Erlangen/Höchstadt: In Franken haben Sturm und Regen für Beeinträchtigungen und zahlreiche Einsätze gesorgt. Auf der A3 wurde ein Baustellenzelt auf die Fahrbahn geschleudert, die Autobahn musste in beide Richtungen über mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Im Landkreis Fürth stürzte ein Maibaum auf ein Auto. In Nürnberg ist der Öffentliche Nahverkehr betroffen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 22:00 Uhr