Sturmschäden in Florida auf 50 Milliarden Dollar geschätzt

Tampa: In Florida kehren nach Hurrikan "Milton" immer mehr Menschen in ihre teils zerstörten Wohnorte zurück. Inzwischen hat US-Präsident Biden den angerichteten Schaden auf 50 Milliarden Dollar beziffert. Er will die betroffenen Gebiete übermorgen besuchen. Mindestens 16 Menschen kamen durch "Milton" ums Leben. Fast 2,5 Millionen Haushalte und Geschäfte sind weiter ohne Strom. Einige Gebiete stehen noch immer unter Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 23:00 Uhr