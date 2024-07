Sturm sorgt für Feuerwehreinsätze in Dresden

Dresden: Gewitter und Sturmböen haben in der sächsischen Landeshauptstadt für mehr als ein Dutzend Feuerwehreinsätze gesorgt. Bäume waren umgestürzt, eine Sonnenliege war vom starken Wind weggetragen worden und landete in einer Telefonleitung. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. In Berlin mussten die Fußball-Fanzonen wegen Sturmböen vorübergehend geschlossen werden. Auch über Oberbayern zog am frühen Abend ein Unwetter hinweg, laut Polizei und Feuerwehr kam es dabei aber nicht zu größeren Schäden.

